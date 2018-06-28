Vali Su Çamlıyayla ilçesinde incelemelerde bulundu

İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de eşlik ettiği programda, ilk olarak Çamlıyayla Kaymakamı Uğur Ünsal’ı ziyaret eden Vali Su, ilçenin mevcut durumu hakkında bilgi aldıktan sonra çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Su, programına Kasım Ekenler Çok Programlı Lisesi’nde yapımı devam eden Elektrik ve Elektronik Atölyesi ile 8 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu inşaatını gezerek devam etti. Kale önü mevkiinde yapılacak olan Kültür Han ile ilgili de bilgi alan Vali Su, akabinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren Gümüş İşleme Atölyesi ile İğne Oyası Kursu’nu da ziyaret ederek, kursiyerlerle yakından ilgilendi, onlardan ürünlerin tasarımı ve üretimi ile ilgili bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi’nin ardından 2 bin metre rakımlı bir tepede bulunan orman gözetleme kulesi ve Namrun Kalesi’ne de bir ziyaret gerçekleştiren Vali Su, İlçe Emniyet Binası ve Milli Parklar Oteli inşaatlarını da inceledikten sonra programını, ’Saklı Cennet’ olarak bilinen turistik yeri ziyaret ederek sonlandırdı.

Vali Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, Mersin’de yürütülen tüm hizmet ve yatırımlarda olduğu gibi Çamlıyayla’daki hizmet ve yatırımların hayata geçirilmesinde de verdiği desteklerden dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a Mersinliler adına teşekkür etti.