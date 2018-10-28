Vali Su, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Millet olarak şanlı tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası olan cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünü kutlamanın coşku ve gururunu yaşıyoruz. Hepimizin bu büyük bayramı kutlu olsun" dedi.

Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Asırlardır hürriyetinden, bağımsızlığından ve onurundan ödün vermeden yaşamış milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde adeta küllerinden yeniden doğarak şahlanışa geçişini cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Milletimiz tarihten günümüze ülkemize, vatanımıza saldıran düşmanların hain emellerini birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bu zamana kadar bertaraf etmiş, bundan sonra da aynı güç ve kararlılıkla bertaraf edecektir" diye konuştu.

Atatürk'ün 'en büyü eserimdir' diye nitelendirdiği cumhuriyeti, daima daha ileri noktalara taşımak için çalışmaların süreceğini vurgulayan Su, "Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, Tüm Mersinli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.