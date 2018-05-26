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26 Mayıs 2018 09:41

Vali Su, devam eden projeleri inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kalkınma Bakanlığı ’Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında desteklenen ve yapımı tamamlanmak üzere olan ’Mersin Çekirdek Genç Girişimci Merkezi’ ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) çatısı altında hizmet vermeye başlayan ’Tek Durak Ofisini’ inceledi.

Vali Su, devam eden projeleri inceledi

26 Mayıs 2018 09:41


Mersin Valisi Ali İhsan Su, inceleme programı kapsamında, Mersin Üniversitesi içerisinde yapımı devam eden ’Mersin Çekirdek Genç Girişimci Merkezi’ hakkında Rektör Ahmet Çamsarı’dan bilgi aldı. Merkez içerisinde oluşturulan Teknoloji Transfer Ofisi ile AR-GE çalışmaları yürütülecek olan Gıda Geliştirme Alanı başta olmak üzere, genç girişimcilerin çalışma, görüşme ve sosyalleşme alanlarını bir bir gezen Su, girişimcilerin prototiplerini hazırlarken kullanacakları mikro freze makinesi, 3D yazıcılar, mini CNC tezgahı ve daha birçok teknolojik aletlerin yer aldığı prototip alanını ilgiyle inceledi.


Öte yandan Vali Su, merkezde ziyaretçilerin duygularını yazması için ayrılan duvara, "Gençliğin dinamizmine uygun, genç girişimcilik merkezimiz hayırlı uğurlu olsun" yazdı. Buradaki incelemelerini bitiren Su, yatırımcıların önündeki bürokrasiyi çabuklaştırmak ve yatırımcıların Mersin’de yatırım yapmalarını daha cazip kılmak amacıyla ÇKA Mersin Yatırım Destek Ofisi’nde 2 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayan ‘Tek Durak Ofis’e geçti. Su, projenin süreci hakkında ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ve yetkililerden bilgi aldı.




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