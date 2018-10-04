Vali Su: "Dünyada hızla gelişen ve dönüşen teknolojiye ayak uydurulması gerekir"

Koordinasyon Toplantısı ve Bölgesel İnovasyon Ekosisteminin Güçlendirilmesi Çalıştayı açılış töreni ile başladı.

MEÜ Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezindeki açılış törenine Mersin Valisi Ali İhsan Su, Rektör Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Aydın, Çağ Üniversitesi Rektörü Ünal Ay, Toros Üniversitesi Rektörü Haluk Korkmazyürek, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ile 26 farklı kalkınma ajansının yetkilileri, KÜSİ il temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Açılışta konuşan Vali Su, dünyada hızla gelişen ve dönüşen teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini vurgulayarak, "Sürekli gelişen ve baş döndürücü bir hız ile ilerleyen teknolojiyi bizim de yakalamamız gerekiyor. Aksi takdirde dünyanın gelişmiş ülkelerinden geride kalmamız kaçınılmaz bir durum olur. Bunun için de, üniversitelerimiz ile sanayicilerimizi daha çok bir araya getirmeliyiz" dedi.

Mersin'de gerçekleştirilen teknoloji ve Ar-Ge projelerinden de bahseden Su, "Şehrimizde, yeni bir bilim merkezi ve inovasyon ve tasarım merkezi kurmayı hedefliyoruz. Genç girişimcilik merkezimizi yakın zamanda üniversitemiz yerleşkesinde açtık. Yine üniversitemiz içerisinde yer alan teknoparkı medikal alanında da hizmet vermesini sağlayacak şekilde büyüteceğiz. Eski zeytinyağı fabrikasını, bir bilim ve sanayi müzesi haline getireceğiz. Bu vesileyle etkinliğe katılım sağlayan tüm katılımcılara, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, bu etkinliğinin sonuçlarının Mersin'imiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Çamsarı ise KÜSİ'nin ülkemizdeki Ar-Ge çalışmalarına yaptığı katkının önemli olduğunu dile getirdi. Çamsarı, "KÜSİ ile üniversite ve sanayi bir araya geliyor. Her iki paydaş, birbirinden faydalanıp ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu da ülkemiz açısında oldukça önemli. Diğer etkinliklerden farklı olarak 26 kalkınma ajansı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikteki amacımız ise, Ar-Ge'yi daha ileri düzeye getirmek ve üretime dönüştürebilmek. Üniversite ve sanayi işbirliğinin kaçınılmaz olduğu günümüzde, bu etkinliğin verimli geçmesini, sonuçlarının ise şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Teknolojiyi geliştirmeden, katma değerli ürünler üretmeden ülkemizin gelişmeyeceğini ifade eden Genel Müdür Bilal Macit de "Üniversiteler, bilim ve sanayi merkezleri ve sanayicilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Başarının kolektif bir akıl ile geldiğine inanan birisi olarak, doğru bir koordinasyon ile bu paydaşları bir araya getirdiğimizde hem teknolojimizi geliştirip hem de katma değerli ürünler üretebilecek duruma geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki Ar-Ge sorunlarının belirlenip, çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği ve iki gün boyunca, 300'e yakın katılımcının yer aldığı farklı oturum ve çalıştayların gerçekleştirileceği etkinlik 5 Ekim Cuma günü sona erecek.