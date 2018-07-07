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07 Temmuz 2018 16:41

Vali Su, Erdemli’deki yatırımları inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli ilçesindeki yatırımları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Su, Erdemli’deki yatırımları inceledi

07 Temmuz 2018 16:41


Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak’ın da eşlik ettiği programda, ilk olarak Sıraç Mahallesi ‘İçme Mesire Alanı’ projesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Su, daha sonra burada vatandaşlarla bir araya geldi.


Programına Karacaoğlan Göleti’nde incelemelerde bulunarak devam eden Vali Su, daha sonra bir kahvehane önünde vatandaşlarla sohbet etti. Sıraç ve Çiftepınar mahalleri arasında yapımı devam eden yoldaki eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat veren Vali Su, kentte yürütülen tüm hizmet ve yatırımlarda olduğu gibi Erdemli’de hizmet ve yatırımların hayata geçirilmesinde verdiği desteklerden dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a, Mersinliler adına teşekkür etti.




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