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28 Mayıs 2018 16:29

Vali Su esnafla buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Su esnafla buluştu

28 Mayıs 2018 16:29


İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de eşlik ettiği ziyarette 156. Cadde üzerinde faaliyet gösteren dükkan ve mağazaları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulunan Vali Su’ya, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.


Şırnak İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne de uğrayan Vali Su, dernek başkanı Mahmut Çalış’tan faaliyetleri hakkında bilgi alarak dernek binası önünde üyelerle bir süre sohbet etti.


Daha sonra Pazar Sokağı esnafını ziyaret eden Vali Su, ziyaret boyunca esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek, onların sorun ve taleplerini dinledi.




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