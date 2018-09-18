Vali Su, Gaziler Günü'nü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 19 Eylül Gaziler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Su, mesajında, şanlı Türk tarihinin, milletin bağrından çıkan nice kahramanların milli ve manevi değerler uğruna canları pahasına verdikleri mücadeleler ve kazandıkları eşsiz zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Bu topraklar üzerinde şanlı bayrağın gururla dalgalanmasının, istiklal ve istikbalin teminat altına alınmasının bu kahramanlara borçlu olunduğunu vurgulayan Su, "Hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağı olan şehitlik ve gazilik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı gönüllerimizde yaşatarak ölümsüz kılmayı, onlara olan minnetimizi her fırsatta sunmayı boynumuzun borcu olarak görmekteyiz. Bu toprakların sonsuza kadar bizlere vatan kılınmasını sağlayan tüm kahramanlarımıza layık olmak için, onlardan aldığımız ilhamla aynı ruh, azim ve kararlılığı sergileyerek kutsal emanetlerine var gücümüzle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' ve 'Gazi' unvanının verilişinin 97. yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.