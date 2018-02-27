Vali Su: "Günümüz dünyasında artık her atık çöp değildir"

Menteş Ortaokulu’nda geçekleşen tanıtım toplantısına Vali Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su’nun yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, il protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Toplantı, tüketim sonucu oluşan plastik, cam, kağıt ve pil gibi atıkların biriktirilmesi, sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle yola çıkılan proje ile ilgili Mersin’e ait görüntüler içeren sinevizyon gösterimiyle başladı. Ardından konuşan Vali Su, atıkların günümüzde daha kıymetli bir hale geldiğini belirterek, 1 ton atık kağıdın geri kazanımı ile 17 ağacın kesilmesinin ve 12 bin 400 metreküp sera gazının açığa çıkmasını engellendiğini, atık depolama alanından 2,4 metreküp tasarruf sağlandığının ve geri dönüştürülen 1 ton cam ile de yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edildiğini söyledi. Toprakların daha verimli hale getirilmesi noktasında, atıklardan elde edilen kompostlardan üretilen gübrelerden faydalanılabildiğini kaydeden Su, metal ve plastik geri kazanımı ile de yüzde 95 oranında enerji tasarrufu sağlandığının altını çizdi. Atıkların geri dönüştürülmesi ile bu ve benzeri daha birçok kazanımın elde edilebildiğini kaydeden Vali Ali İhsan Su, ‘Sıfır Atık Projesi’ne Mersin olarak hep birlikte destek olacaklarını, bu amaçla da ilk etapta 1.500 geri dönüşüm kutusunun okullarımıza ve resmi dairelere dağıtılmaya başlandığını ifade etti. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı yanında, gelecek nesillere daha güzel ve yeşil bir Türkiye bırakabilmek için de önem arz eden bir konu olduğuna vurgu yapan Su, "Bu konuyu önce kendimiz özümsemeli, daha sonra da birey ve aileden başlamak üzere toplumumuzun her kesimine yaygınlaştırmalıyız. Alacağımız basit önlemlerle, çevremizin korunmasına çok büyük katkılar sunabiliriz. Ümit ediyorum ki bu kampanya ile beraber ilimizde oluşan farkındalık ve duyarlılıkla, geri dönüşüm konusunda çok daha iyi yerlere ulaşacağız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın da projenin anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptığı tanıtım toplantısının akabinde Vali Su ve eşi, toplantının gerçekleştiği okuldaki sınıfları dolaştı ve öğrencilerle sohbet etti.