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06 Temmuz 2017 14:11

Vali Su; "Güvenlik güçlerimiz görevlerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, güvenlik güçlerinin görevlerini büyük bir titizlikle yerine getirdiklerini söyledi.

Vali Su;

06 Temmuz 2017 14:11


Son kararname ile Mersin Valiliği görevine atanan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan ile beraberindeki heyeti kabul etti.


Türk güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ve görevlerini vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini gözeterek büyük bir titizlikle yerine getirdiğini ifade eden Vali Su, bu zorlu görevin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.


İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan ise ziyaretleri sırasında Vali İhsan Su’ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, birlikte görev yapacak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.




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