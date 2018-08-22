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22 Ağustos 2018 11:10

Vali Su, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Vali Su, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

22 Ağustos 2018 11:10


Bayramlaşma ziyaretleri sırasında Vali Su’ya milletvekilleri Hacı Özkan ve Baki Şimşek, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti.


İlk olarak Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığını ziyaret eden Su, komutanlık hizmet binası önünde Albay Oğuz Bavbek tarafından karşılandı. Burada askeri personel, er ve erbaşlarla bayramlaşan Su, güvenlik güçlerinin görevlerini başarıyla icra ettiklerini belirterek, vatandaşların bu sayede ülke genelinde huzur ve güven ortamı içerisinde bayram sevinci yaşadığını söyledi. Su, vatandaşlar adına tüm güvenlik güçlerine şükranlarını ileterek, bayramlarını tebrik etti.


Buradan İl Jandarma Komutanlığı’na geçen Su, Albay Uçar, rütbeli personel, er ve erbaşlar tarafından karşılandı. Vali Su kısa bir selamlama konuşması yaptıktan sonra kendisini karşılayan personel ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.


Son olarak polislerle bayramlaşmak için Polisevi Şube Müdürlüğü’ne giden Su, burada İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve emniyet personeli tarafından karşılandı.


Tören mangasını selamladıktan sonra konuşan Su, bayramların birlik ve beraberliklerimizi pekiştirdiğimiz günler olduğunu söyledi. Su, "7 gün 24 saat esasıyla cansiperane görev yapan ve bu sayede vatandaşlarımızın ülke genelinde sağlanan güven ortamında huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlayan emniyet personeli nezdinde, devletimizin bekası, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerine milletimiz adına şükranlarımı iletiyorum ve bayramlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.




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