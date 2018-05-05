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05 Mayıs 2018 13:46

Vali Su, ’Hayat İçin Değişim’ projesinin açılışına katıldı

Mersin Valiliği koordinesinde, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen ve Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Hayat İçin Değişim’ projesi açılış etkinliği Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Su, ’Hayat İçin Değişim’ projesinin açılışına katıldı

05 Mayıs 2018 13:46


Tarsus Adliyesi’nde gerçekleştirilen açılış etkinliğine Vali Su’nun yanı sıra, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, il ve ilçe protokolü, hakim ve savcılar ile kurum müdürleri katıldı.


Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün tanıtım videosunun izlendiği programda konuşan Vali Ali İhsan Su, etkinliğin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SODES projelerinin toplumumuzda dezavantajlı grupların, topluma entegrasyonu ve sosyal anlamda durumlarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler olduğunu ifade etti. Bu çerçevede Mersin’de 7’si güdümlü olmak üzere 52 SODES projesinin uygulamaya konulduğunu kaydeden Vali Su, ’Hayat İçin Değişim’ projesi hakkında bilgi verdi.


Vali Su, SODES projelerin hayata geçirilmesi yanında Mersin’de her anlamda yatırımların kazandırılmasında emeği geçen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a şükranlarını sundu ve ’Hayat İçin Değişim’ projesinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumları teşekkür etti.


Protokol konuşmalarının ardından temsili olarak kurdele kesilerek projenin açılışı gerçekleştirildi. Vali Su’nun proje kapsamında oluşturulan eğitim atölyelerini gezerek Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç’tan bilgi alması ile süren etkinlik, kokteyl ile sona erdi.




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