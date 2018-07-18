Mersin Bağımlılık İle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı. Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bulunan Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de her türlü bağımlılıkla topyekün mücadele edildiğine dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadelede en önemli konunun hedef kitlenin maddelerden uzaklaştırılması olduğunu vurguladı.

Konuşmasının devamında il genelinde daha önce yapılan çalışmaları anımsatan Vali Su, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydederek, öncelikle vatandaşların madde bağımlısı olmasını önlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çalışmaların senkronize bir şekilde devam ettiği sürece Mersin’de madde bağımlılığının en asgari seviyeye indirileceğini belirten Vali Su, tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına bu zamana kadar yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve bağımlılıkla mücadele amacıyla yürütülen çalışmaların bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Vali Ali İhsan Su’nun konuşmasının akabinde, ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı sunumlarla devam eden toplantı, kurul karalarının alınmasının ardından sona erdi.