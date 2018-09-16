Vali Su 'İlköğretim Haftası'nı kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, birey ve toplumların gelişmişlik ölçütlerinin başında eğitimin geldiğini vurgulayarak, "Bu nedenle çocuk ve gençlerine nitelikli eğitim imkanı sunan milletler daima bir adım önde olmuşlardır" dedi.

Vali Su, 'İlköğretim Haftası' dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmasının ancak eğitim ile olacağına vurgu yaparak, "Bu çerçevede geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim almaları için okullarımızın fiziki ve teknik standartlarını sürekli geliştirmeye, dersliklerimizi son teknoloji eğitim cihazları ve çağdaş materyallerle donatmaya devam etmekteyiz. Aynı zamanda okullarımızı, çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel becerilerini daha da geliştirecek donatılar ile zenginleştirmek, onları tam bir eğitim yuvası haline getirmek için yoğun çaba harcamaktayız. Elbette eğitimde istediğimiz başarıya ulaşmamızda en büyük sorumluluğu, gelecek nesilleri yetiştirmek gibi kutsal bir görevi özveri ile yerine getirme gayretinde olan öğretmenlerimiz üstlenmektedir. Bu nedenle başta öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimiz ve öğrencilerimiz ile eğitimin tüm bileşenlerinin uyum içerisinde, üzerlerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Kocamaz: "Güçlü bir Türkiye, çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim ve öğretim görmesi ile mümkündür”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise açıklamasında, eğitim ve öğretimin, insanın kendisine, çevresine ve vatanına faydalı birer birey olarak yetişmesini sağlayan en önemli unsur olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder" sözüyle bir ulusun varlığında eğitim ve öğretimin önemini vurguladığını hatırlatan Kocamaz, "Güçlü bir Türkiye, çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim ve öğretim görmesi ile mümkündür. İlimizi ve ülkemizi şu an bulunduğu konumdan daha ileriye taşıyacak tek yer okullarımız, tek çözüm yolu kaliteli ve özverili bir sistemde sunulan eğitim ve öğretimdir" diye konuştu.