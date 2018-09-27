Vali Su itfaiye personelini kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 24-28 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘İtfaiye Haftası' münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Arif Sayın ve beraberindeki itfaiyecilerden oluşan heyeti kabul etti.

Mersin itfaiyesinin genel yapısı, yürütülen çalışmalar ve İtfaiye Haftası münasebetiyle yapılacak olan etkinlikler hakkında Daire Başkanı Sayın'dan bilgi alan Vali Su, itfaiyecilerin sadece yangınlarda değil aynı zamanda kaza, arama kurtarma ve doğal afet gibi her türlü acil durumda da önemli görevler üstlendiğini kaydederek, tüm itfaiye teşkilatı mensuplarının haftasını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

İtfaiye Daire Başkanı Arif Sayın ise görevleri sırasında vermiş olduğu desteklerden dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.