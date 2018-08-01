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01 Ağustos 2018 09:58

Vali Su: "Kaliteli projeler üretmeliyiz"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, SODES projeleri kapsamında geçtiğimiz yıl Mersin’de 52 projenin hayata geçirildiğini ve buna bağlı olarak 27 milyon liranın üzerinde destek alındığını belirterek, "Bu desteklerin ilimize kazandırılması için özgün, özenli ve farklılık oluşturacak kaliteli projeler üretmeye devam etmeliyiz" dedi.

Vali Su:

01 Ağustos 2018 09:58


Sosyal Destek Projeleri (SODES) kapsamındaki ‘Güdümlü Proje Bilgilendirme Toplantısı’ Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Su, geçtiğimiz yıl Mersin’de 52 projenin hayata geçirildiğini söyledi. Söz konusu projelerle kente yaklaşık 27 milyon liranın üzerinde destek kazandırıldığını ifade eden Su, "Geçtiğimiz yıl sadece güdümlü projelerden ilimize yaklaşık 18 milyon liralık destek geldi. Bu desteklerin ilimize kazandırılmasının sürekli hale getirilebilmesi için özgün, özenli ve farklılık oluşturacak kaliteli projeler üretmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.


Eğitim, sağlık, spor ve sanat gibi dezavantajlı kesime fayda sağlayacak birçok alanda ortaya konacak olan proje bedellerinin tamamının karşılandığını da kaydeden Su, tüm kurumları SODES Güdümlü Projelerinin amacına uygun bir şekilde ve dezavantajlı kesimlere en üst seviyede fayda sağlayabilecek kalitede güdümlü projeler hazırlamaya çağırdı.


Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfü Altunsu’nun da 1 milyon ile 10 milyon lira aralığında hazırlanarak onaya sunulacak olan projelerin, hazırlanma usul ve esaslarıyla proje konularını içeren bir bilgilendirme konuşması yaptığı toplantı, katılanlara söz verilmesinin ardından sona erdi.




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