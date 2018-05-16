Vali Su, kütüphane açılışına katıldı

Toroslar Sebahattin Çakmakoğlu Ortaokulu’nda düzenlenen ve 6 farklı okulda oluşturulan kütüphanenin eş zamanlı olarak açılışının yapıldığı törene, Vali Su’nun yanı sıra Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Mersin’de her alanda çok güzel hizmetlerin yapıldığını ifade eden Vali Su, bu çerçevede SODES kapsamında da birbirinden güzel çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. İl genelinde 7’si güdümlü olmak üzere toplam 52 SODES projesinin yürütülmeye başlandığını kaydeden Su, bu projeler ile özellikle dezavantajlı vatandaşların durumlarının daha iyi hale getirilmesi, sosyal aktivitelerinin artırılması ve toplumda bu anlamda bir farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Konuşmasının devamında, SODES projelerinin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a Mersinliler adına şükranlarını sunan Vali Su, sözlerini yine bu kapsamda yürütülen projeler hakkında açıklamalarda bulunarak sürdürdü.

‘Gelecek Benim Projesi’ ile doğrudan ve dolaylı olarak 44 bin kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini ifade eden Su, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından Vali Su ve protokol üyeleri tarafından temsili kurdelenin kesilmesiyle devam eden açılış töreninin akabinde, 6’sı kütüphane kurulan ortaokul ve 14’ü ise bölgedeki ağırlıklı olarak dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü ilkokul olmak üzere toplam 20 okulda düzenlenen yarışmada 2 bin 32 öğrenci arasından dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ali İhsan Su tarafından verildi.