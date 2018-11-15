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Vali Su Liman-Hal Kavşağında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, önemli bir kısmı trafiğe açılan ‘Liman-Hal Kavşağı’nı yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, önemli bir kısmı trafiğe açılan ‘Liman-Hal Kavşağı'nı yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Karayolları 5. Bölge Müdürü Şenol Altıok'un da eşlik ettiği inceleme sırasında, köprülü kavşağın trafiğe açılan kısımlarını ve devam eden son çalışmaları da yerinde inceleyen Vali Su, Liman-Hal Köprülü Kavşağı'nın tamamen hizmete girdiğinde bölgeyi önemli ölçüde rahatlatacak olan çok önemli bir köprülü kavşak olduğunun altını çizdi.

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