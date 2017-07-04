Vali Su, Mersin basını ile tanıştı

Vali Su, “Mersin ilimize hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyacağım” dedi.

Vali Su, göreve başlamasının ardından sahil Valilik makamında, Mersin’de görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya katılan basın mensuplarının yoğunluğu karşısında şaşıran Su, kısa bir açıklama yaptı. Son kararname ile Mersin iline atandığını belirten Su, Mersin’in her alanda gelişmiş ve kalkınmış bir il olduğunu söyledi. Su, “Mersin, hem ekonomik hem ticari anlamda hem de tarihi, kültürü ve birikimiyle gerçekten öne çıkmış bir ilimiz. Mersin ilimize hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyacağım. Vatandaşlarımızla, tüm genel ve yerel yönetim birimlerimizle beraber vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmak için hep birlikte gayret edeceğiz. Tüm Mersinli vatandaşlarımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah Cenabı Hak mahcup etmesin” diye konuştu.

Vali Su, açıklamasının ardından basın mensupları ile tek tek tanışarak, bir süre sohbet etti.