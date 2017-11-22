Vali Su, MEÜ’ye yapılması planlanan caminin yardım yemeğine katıldı

Üniversiteye kazandırılması planlanan cami ile ilgili konuların istişare edilmesi amacıyla düzenlenen programa MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun’un yanı sıra il protokolü, çok sayıda iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Akşam yemeği ile başlayan ve Kuran-ı Kerim Tilaveti ile süren programda bir konuşma yapan Vali Su, bu anlamlı gecede güzel bir ideal için bir araya gelindiğini söyledi. Su, başta ilim yuvası olan üniversitedeki gençler olmak üzere vatandaşların ibadet ihtiyacını karşılayacak olan caminin gerek dini gerekse sosyal açıdan son derece önemli bir hizmete vesile olacağını belirtti.

Rektör Çamsarı ile İl Müftüsü Coşkun’un da birer konuşma yaptığı programda, dana sonra ilahi ve dualar okundu.