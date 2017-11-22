Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 11:19

Vali Su, MEÜ’ye yapılması planlanan caminin yardım yemeğine katıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi’ne (MEÜ) yapılması planlanan cami için MEÜ Cami Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından düzenlenen yardım yemeğine katıldı.

Vali Su, MEÜ’ye yapılması planlanan caminin yardım yemeğine katıldı

22 Kasım 2017 11:19


Üniversiteye kazandırılması planlanan cami ile ilgili konuların istişare edilmesi amacıyla düzenlenen programa MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun’un yanı sıra il protokolü, çok sayıda iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.


Akşam yemeği ile başlayan ve Kuran-ı Kerim Tilaveti ile süren programda bir konuşma yapan Vali Su, bu anlamlı gecede güzel bir ideal için bir araya gelindiğini söyledi. Su, başta ilim yuvası olan üniversitedeki gençler olmak üzere vatandaşların ibadet ihtiyacını karşılayacak olan caminin gerek dini gerekse sosyal açıdan son derece önemli bir hizmete vesile olacağını belirtti.


Rektör Çamsarı ile İl Müftüsü Coşkun’un da birer konuşma yaptığı programda, dana sonra ilahi ve dualar okundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç