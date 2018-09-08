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08 Eylül 2018 10:17

Vali Su, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında Akdeniz ilçesi Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Su, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

08 Eylül 2018 10:17


Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Çok Amaçlı Mahalle Evi’nde Vali Su Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Süleyman Deniz ve Mahmut Halal’ın yanı sıra Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile Akdeniz İlçesi’ne bağlı Mahalle Muhtarları katıldı.


Vatandaşların teveccühüyle göreve gelen muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür toplantıların her seferinde farklı bir ilçemizde gerçekleştirildiğini belirten Su, "İlçedeki mahallerimizin sorunlarını en iyi bilen kişiler muhtarlardır. Bu nedenle sorunları ve çözüm önerilerini de en iyi onlar bilir. Muhtarlarımızı taleplerini dikkate alacağız" dedi.


Mahallelerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin masaya yatırılmasının ardından Su, Mersin’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet etmek amacıyla görevi başında olduğunu söyledi.




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