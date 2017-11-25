Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 11:34

Vali Su, öğretmenleri konağında ağırladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir grup öğretmeni Vali Konağı’nda ağırladı.

Vali Su, öğretmenleri konağında ağırladı

25 Kasım 2017 11:34


Vali Su ve Eşi Zeliha Su, 25 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen kabulde, konuklarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Vali Su, kabulde yaptığı konuşmada, öğretmenlerin son derece önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, “Sizler sadece bir mesleği icra etmiyor, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı adeta bir hamur gibi yoğurarak milletimizin ve devletimizin geleceğini inşa ediyorsunuz. Bu vesileyle Öğretmenler Gününüzü en içten dileklerimle kutlar, bu önemli görevinizde başarılar dilerim” dedi.


Mersin Valiliği olarak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da büyük destekleriyle devlet ve hükümet tarafından Mersin’e kazandırılan eğitim yatırımlarının takipçisi olduklarını dile getiren Su, öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu en uygun fiziki eğitim ortamının sağlanması için ne gerekiyorsa yapıldığını, yapılmaya da devam edileceğini sözlerine ekledi.


Öğretmenlerin de söz alarak istek ve taleplerini ilettiği kabul, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
20
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç