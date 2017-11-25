Vali Su, öğretmenleri konağında ağırladı

Vali Su ve Eşi Zeliha Su, 25 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen kabulde, konuklarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Vali Su, kabulde yaptığı konuşmada, öğretmenlerin son derece önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, “Sizler sadece bir mesleği icra etmiyor, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı adeta bir hamur gibi yoğurarak milletimizin ve devletimizin geleceğini inşa ediyorsunuz. Bu vesileyle Öğretmenler Gününüzü en içten dileklerimle kutlar, bu önemli görevinizde başarılar dilerim” dedi.

Mersin Valiliği olarak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da büyük destekleriyle devlet ve hükümet tarafından Mersin’e kazandırılan eğitim yatırımlarının takipçisi olduklarını dile getiren Su, öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu en uygun fiziki eğitim ortamının sağlanması için ne gerekiyorsa yapıldığını, yapılmaya da devam edileceğini sözlerine ekledi.

Öğretmenlerin de söz alarak istek ve taleplerini ilettiği kabul, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.