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23 Kasım 2017 11:40

Vali Su, Ortodoks Kilisesini ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Aziz Mihail ve Cebrail Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Coşkun Teymur’a iade-i ziyarette bulundu.

Vali Su, Ortodoks Kilisesini ziyaret etti

23 Kasım 2017 11:40


Kültür Mahallesi’nde bulunan kilisenin toplantı salonunda kilise yönetimi ve Ortodoks cemaati ile bir araya gelen Vali Su, bir süre sohbet etti.


Kiliseye ait bölümleri gezerek ruhani lider Teymur’dan kilise hakkında bilgi alan Vali Su, Mersin’in herkesin bir arada, kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığı, tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş bir kent olduğuna dikkat çekerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde, tüm zenginliklerimizle kenti kalkındırma ve geliştirme yönünde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Kilise ruhani lideri Coşkun Teymur ise ziyaretlerinden dolayı Vali Ali İhsan Su’ya teşekkür etti.




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