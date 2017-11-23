Vali Su, Ortodoks Kilisesini ziyaret etti

Kültür Mahallesi’nde bulunan kilisenin toplantı salonunda kilise yönetimi ve Ortodoks cemaati ile bir araya gelen Vali Su, bir süre sohbet etti.

Kiliseye ait bölümleri gezerek ruhani lider Teymur’dan kilise hakkında bilgi alan Vali Su, Mersin’in herkesin bir arada, kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığı, tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş bir kent olduğuna dikkat çekerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde, tüm zenginliklerimizle kenti kalkındırma ve geliştirme yönünde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kilise ruhani lideri Coşkun Teymur ise ziyaretlerinden dolayı Vali Ali İhsan Su’ya teşekkür etti.