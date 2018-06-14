Vali Su, Ramazan Bayramını kutladı

Su, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma hasletlerinin zirve yaptığı, inanç ve kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milletin gönül zenginliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramları, özüne uygun olarak yaşamak ve yaşatmak için büyük gayret gösterilmesi gerektiğine işaret eden Su, "Bu çerçevede bayram süresince başta anne-babalarımız olmak üzere aile büyüklerimizin ellerini öpmeye ve hayır dualarını almaya özen göstermeli, küçüklerimizin mutluluğuna mutluluk katmalı, dost, akraba ve komşularımızla mümkün olduğunca bir araya gelmeye çalışmalı, aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazilerimizi unutmamalı, yetim ve öksüzleri gözetmeli ve böylece bayramı bayram tadında geçirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Mersinli hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın huzur ve bereketinin hayatımızın her anına yayılmasını temenni ediyorum" dedi.