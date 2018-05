Vali Su, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Mersin Valiliği himayesinde düzenlenen iftar programına, Vali Ali İhsan Su’nun yanı sıra, eşi Zeliha Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çok sayıda şehit yakını ve gazi ile aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve yemek duası ile devam eden programda Vali Su, masaları tek tek dolaşarak şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Programda konuşan Su, "Bu birlik ve beraberliğin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün, hürriyetimizin ve vatanımızın bekası için sizlerin çok değerli evlatları, kardeşleri ve eşleri şehit, bir kısım arkadaşlarımız ise gazi oldu. Bu vatan, bu ülke, bu millet ve mukaddesatımız uğruna hayatlarını seve seve verdiler. Aziz şehitlerimizin çok değerli yakınları ve kahraman gazilerimiz bizim her zaman baş tacımızdır, sizlere her zaman minnet borçluyuz. Her zaman yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.