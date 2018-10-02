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Vali Su, tarihi yerlerde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, tarihi Hadra Hamamı Sokağı ile ’Yumuktepe Höyüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, tarihi Hadra Hamamı Sokağı ile 'Yumuktepe Höyüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


İnceleme programına Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde bulunan tarihi Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret ederek başlayan Su, Hadra Hamamı Sokağı üzerinde bulunan 56 binada 6 milyon 500 bin TL proje bedelle yapılması planlanan dış cephe restorasyonu ve iyileştirme projesi hakkında Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk'tan bilgi aldı.


Ziyaret sırasında çevre esnafının yakın ilgisiyle karşılaşan Vali Su, vatandaşlarla sohbet ederek esnafa bol kazanç temennisinde bulundu. Hadra Hamamı Sokağı'ndaki incelemelerinin ardından yaklaşık 9 bin yıldır yerleşim yeri olarak kullanılan 'Yumuktepe Höyüğü'ne geçen Su, yetkililerden bilgi aldı. Su'nun, kazı alanını gezerek kazı başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva'dan kazı çalışmaları ve çıkarılan eserlerle ilgili bilgi almasının ardından inceleme programı sona erdi.

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