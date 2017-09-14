Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşundu bulunulması İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nen tanıtım videosu izlendi. Burada konuşan Vali Su, eğitim camiasının temsilcileriyle bira arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, eğitimin ve öğretimin önemine vurgu yaptı. Gelecekte toplumun ve Türkiye’nin kalkınmasını şekillendirecek ve gerçekleştirecek olan çocukların eğitiminin son derece önemli olduğunu belirten Su, "Sizler şu anda dünyanın en önemli işinin başında bulunuyorsunuz. Bunun ne kadar farkında olursak işimize olan ilgimiz gayretimiz o derece fazla olur" dedi.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için merkez ve ilçelerde toplantılar gerçekleştirildiğine de değinen Su, 2017-2018 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlerin eksiksiz olarak planlandığını, bu planların okulların açılmasıyla birlikte uygulamaya konulacağını belirtti. Okullardaki başarının aileler, veliler, çocuklar, öğretmenler ve okul idareleri arasında oluşturulacak sinerji ile mümkün olduğunu da vurgulayan Su, okulların başarısının daha da arttırılması için özel bir gayret sarf edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Eğitimin üç önemli ayağı olan veliler, öğretmenler, öğrenciler arasındaki koordinasyonun önemine de dikkat çeken Su, okul müdürlerinin velilerle sıkı bir diyalog içerisinde bulunması gerektiğini kaydederek, eğitimdeki kalitenin yakalanabilmesi için bunun son derece önemli olduğunu söyledi. Okulların güvenliği ile ilgili de bir dizi tedbirlerin alındığı bilgisini veren Su, geçen yıllara ek olarak bazı ilave tedbirlerin alındığını ve bunların kararlı bir şekilde uygulanacağını, çocukların en güzel şekilde hizmet sağlamak için çalışılacağının altını çizdi. Mersin’deki eğitim yatırımlarına büyük katkı sağlayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a da şükranlarını sunan Su, “Yatırımların zamanında tamamlanması ve bir an önce hizmete açılması için Mersin Valiliği olarak Vali yardımcılarımız ve idarecilerimizle düzenli olarak yaptığımız toplantılarla konuyu titizlikle takip etmekteyiz" dedi.

Konuşmaların ardından il merkezi ve ilçelerde kalite sertifikası almaya hak kazanan okul müdürlerine sertifikaları verildi.