Gözne Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Su’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Gençlik Spor ve İl Müdürü Şaban Güneş, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Vali Ali İhsan Su, Mersin’de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın destekleriyle çok önemli hizmetlerin yapıldığını ifade ederek, il genelinde 7 tanesi güdümlü proje olmak üzere 52 SODES projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Konuşmasına SODES projeleri hakkında bilgi vererek devam eden Vali Su, açılışı yapılan bu proje ile Toroslar’da 15 mahallede semt sahalarının yapıldığını, bunun yanında okulların onarılarak çocukların kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayacak alanların da oluşturulduğunu kaydetti.

Mersin’de hayata geçirilen birçok projede olduğu gibi bu projenin de temel hedefinin gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Vali Su, bu projelerin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından proje kapsamında okul bahçesinde yapılan halı sahanın açılışı Vali Su ve protokol üyeleri tarafından temsili kurdele kesilerek yapılırken, çocuklar arasında yapılan gösteri müsabakasının başlama vuruşunu da Vali Ali İhsan Su yaptı.