Vali Su trafik denetimine katıldı

Vali Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar’ın eşlik ettiği etkinlikte ilk olarak Trafik Denetleme Şube Müdürü Aliye Yeter’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerine güvenli yolculuk konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Su, vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tüm Mersinlilerin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Vali Su, Kurban Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 150 noktada seyyar ve sabit olmak üzere trafik denetimleri gerçekleştirildiğini söyledi. Bayram tatilinde İçişleri Bakanlığı tarafından ’Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ kampanyası başlatıldığını da belirten Su, bu kampanya ile aileler üzerinde çocukların yaptırım etkisi kullanılarak özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı hususlarında kural ihlali yapan, sürücü konumundaki anne ve babaların hedef alındığını ifade etti. Sürücü, yaya ve yolcu olarak tüm yol kullanıcılarının trafik kurallarına uymasının önemine değinen Su, vatandaşların kazasız ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Fenerbahçe Meydanı’nda katıldığı yol uygulamasının ardından Erdemli ilçesine geçen Vali Ali İhsan Su, Ayaş’ta yapılan trafik denetimine katılarak, "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.