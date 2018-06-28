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28 Haziran 2018 16:40

Vali Su turizm bölgelerinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ‘Akkale Antik Limanı’, ‘Kız Kalesi’ ve ‘Cennet Cehennem Ören Yeri’ turizm alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Su turizm bölgelerinde incelemelerde bulundu

28 Haziran 2018 16:40


Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve Silifke Müze Müdürü Nilgün Yılmazer’in de eşlik ettiği programına, Erdemli’nin Kumkuyu Mahallesi’nde bulunan ‘Akkale Antik Limanı’ turizm alanını inceleyerek başlayan Vali Su, burada sürdürülen çevre düzenlemeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra restorasyon çalışmaları tamamlanan ‘Kız Kalesi’ turizm bölgesine geçen Vali Su, incelemelerinin ardından, programına Narlıkuyu’da bulunan ‘Cennet-Cehennem Örenyeri’ turizm alanlarını gezerek devam etti. Vali Su, burada halihazırda devam eden çevre düzenlemeleri ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yapımına başlanacak olan seyir terası ve asansör projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Vali Su, Cennet Cehennem Örenyeri başta olmak üzere Mersin’deki tarihi ve turistik alanların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine verdiği desteklerden dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a şükranlarını ifade etti.




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