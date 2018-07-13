Vali Su, "Türk milleti 15 Temmuz’da destan yazmıştır"

Vali Su, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin, şanlı tarihi boyunca vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla var gücüyle sahip çıktığını ve bu değerlerine saldıran hainlere asla geçit vermediğini vurguladı.

Bu cennet vatan üzerinde kurulu Türk devletinin her alanda gösterdiği gelişimini hazmedemeyen FETÖ ve onun uzantısı dahili ve harici ihanet şebekelerinin, gücünü milletten alan ve binlerce yıldır şanlı zaferler kazandıran kahraman Türk ordusunun içine sızdırdıkları hainler eliyle 15 Temmuz gecesi, milletin istiklali, özgürlüğü ve demokrasisini hedef aldığını belirten Su, "Ancak milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, O’nun çağrısıyla gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, doğulusundan batılısına bir ve bütün olarak, kendi silahını, tankını, helikopterini, uçağını kendisine doğrultan bu hainlerin karşısına dikilerek, kurşun ve bombalara bedenini siper ederek destansı bir dik duruş ile bu hainlere geçit vermemiş, devletine, istiklaline, demokrasisine ve istikbaline sahip çıkmıştır. Milletimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde dik ve kararlı duruşuyla, bundan sonra da benzeri saldırılara yeltenecek harici ve dâhili düşman ve hainlere, emellerine asla ulaşamayacaklarını en güçlü şekilde bir kez daha göstermiş ve tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz gecesi bu hainlere canı pahasına büyük bir kahramanlıkla dur diyen vatandaşlarımızdan ve güvenlik güçlerimizden şahadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi sonsuz rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.