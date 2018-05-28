Vali Su: "Üniversite ile sanayici birlikteliği önemli"

Vali Su, üniversiteler ile sanayicilerin birlikteliğinin önemine vurgu yaptı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Vali Ali İhsan Su, belirli aralıklarla gerçekleştirilen ’Üniversite-Sanayici İşbirliği Toplantıların’ son derece olumlu sonuçları beraberinde getirdiğini dile getirerek, bu birlikteliğin kent adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. İstihdam odaklı çalışmaların üzerinde durulması gerektiğini belirten Su,"Bu çerçevede, MTOSB’nin üçüncü etabı devreye girmeye hazırlanıyor, Tarsus Gıda İhtisas OSB’nin acele kamulaştırma kararı alındı, Gıda İhtisas İşleme OSB en kısa sürede yatırımcılarla buluşturulacak, Silifke OSB’ye yaklaşık sekiz yüz ila bin dönüm genişliğinde bir alan eklenecek, Mut OSB’nin elektrik ve altyapı işleri devam ediyor" dedi.

Yaklaşık 438 hektar alan üzerinde kurulacak olan petrokimya ağırlıklı ’Endüstri Bölgesi’nin’ fizibilite raporunun da bakanlığa gönderildiğini kaydeden Su, Mersin Üniversitesi bünyesinde ’Genç Girişimci Merkezinin’ kurulduğunu, ’Model Fabrika’ uygulamasının hayata geçirileceğini, ’İnovasyon Tasarım Merkezinin’ Mersin’e kazandırılması için ise gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve ’Bilim Sanayi Müzesi’ çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Mevcut Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nün Tarsus yerleşkesinde kurulan ’Tarım Teknoparkı’ ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayınlandığını da sözlerine ekleyen Su, projenin faaliyete geçtiğinde, tarım alanında arge çalışması yapmak isteyen tüm yatırımcılara ortam sağlanacağını ifade etti.

Mersin’de çok önemli çalışmaların devam ettiğini söyleyen Su, MTOSB’de kurulacak olan üçüncü etabın ardından dördüncü etap çalışmalarının sürdüğünü ve beşinci etapla ile ilgili çalışmalara da kısa sürede başlanacağını belirterek, tüm bu çalışmalar tamamlandığında Mersin’de toplam dokuz OSB’nin faaliyet göstereceğini aktardı.