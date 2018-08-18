Vali Su ve belediye başkanları Kurban Bayramı’nı kutladı

Vali Su, mesajında, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en içten haliyle yaşandığı ve yaşatıldığı günler olduğunu kaydeden Su, "Bu sebeple millet olarak kutsal vatanımızda binlerce yıldır hakim kıldığımız sevgi ve barış iklimi ekseninde, bayramın birleştirici ve bütünleştirici yönünü güçlü bir şekilde hissetmek ve bu duygular içerisinde bir bayram geçirmek için gayret göstermeliyiz.Bu çerçevede bayram süresince şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile buluşmaya, aile efradımızla bir araya gelmeye, yakınlarımızı ve komşularımızı ziyaret etmeye, büyüklerimizin hayır duasını almaya, küçüklerimizin heyecanına ortak olmaya, yardıma muhtaç olanlarla imkanlarımızı paylaşmaya ve böylelikle bayramın manevi havasını mümkün olduğunca hep birlikte teneffüs etmeye çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Mersinli hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kocamaz: "Bayramlar, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bayramların, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günler olduğunu söyledi.

Toplumumda huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Kocamaz, "Biliriz ki, bayramlar omuz omuza olmaktır. Biliriz ki, bayramlar kardeşliktir. Birliktir. Biliriz ki, bayramlar tüm acılarımıza, yaralarımıza rağmen sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Müminleri birbirleriyle kaynaştıran, yakınlaştıran ve birleştiren bu değerli Kurban Bayramı’nın, dargınları barıştıran, gönülleri gönüllerle buluşturan bir hoşgörü ortamında geçerek Mersinli hemşehrilerimizi birbirine daha da kenetleyeceğine yürekten inanmaktayım" diye konuştu.

Pamuk: "Bayramlar, paylaşma ve kardeşlik duygularının pekiştiği günlerdir"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise insani, vicdani, ahlaki ve dini değerlerin en yüksek seviyede yaşandığı bayramların, toplumun tüm kesimlerinin buluşup kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirtti.

Milli ve manevi değerlere sahip çıkıp geleceğe taşımanın önemine dikkat çeken Başkan Pamuk, bayramların, sevgi ve saygının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, paylaşma, dayanışma ruhunun en yoğun şekilde yaşandığı günler olduğunu vurguladı, vatandaşlara güzel bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.

Pamuk, "Bütün İslam aleminin ve vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder, bayramın, tüm dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle Mersinli hemşerilerimizin de aileleri ve sevenleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini gönülden dilerim" ifadelerini kullandı.