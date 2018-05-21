Vali Su: "Yatırım için alan oluşturma çalışmaları sürüyor"

Vali Su, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Akdeniz Bölge Başkanlığı’nın iftar programında sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Programa, Vali Su’nun yanı sıra TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Akdeniz Bölgesi Başkanı İbrahim Alimoğlu, il protokolü üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ile dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve iftar duasının okunmasıyla devam eden programda yaptığı konuşmasına, Mersin’in her anlamda kalkınmaya ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Vali Su, bu kalkınma ve gelişmede devletin yaptığı yatırımların yanı sıra iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının da önemli katkılarının olduğunu söyledi.

Yatırım yapacak iş insanlarına alan oluşturmak amacıyla Mersin’di çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünün altını çizen Su, Tarsus’ta kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kısa sürede tamamlanabilmesi için gereken acele kamulaştırma kararının Bakanlar Kurulu’nda imzaya çıktığı bilgisini verdi. Kamulaştırma kararı ile birlikte 5 bin 300 dönümlük bir alanın yatırımcıların hizmetine sunulacağını ifade eden Su, bu ve diğer tüm hizmetler için çok özel gayret gösteren Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’a teşekkür etti.