Vali Su’dan şehit ailesine taziye ziyareti

İlk olarak Şehit Sayan’ın Tarsus’un Sayköy Mahallesi’ndeki baba evini ziyaret eden Vali Su’ya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti.

Şehidimizin ailesine başsağlığı dileklerini ileten Vali Su, ziyaret boyunca şehit ailesiyle yakından ilgilendi. Daha sonra Ergenekon Mahallesi’ne geçen Vali Su, burada Şehit Eşi Seher Sayan ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Ziyarette, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında Şehit Musa Sayan ile tüm şehitlerin ruhlarına dualar edildi.