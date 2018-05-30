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30 Mayıs 2018 11:21

Vali Su’dan şehit ailesine taziye ziyareti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Su’dan şehit ailesine taziye ziyareti

30 Mayıs 2018 11:21


İlk olarak Şehit Sayan’ın Tarsus’un Sayköy Mahallesi’ndeki baba evini ziyaret eden Vali Su’ya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti.


Şehidimizin ailesine başsağlığı dileklerini ileten Vali Su, ziyaret boyunca şehit ailesiyle yakından ilgilendi. Daha sonra Ergenekon Mahallesi’ne geçen Vali Su, burada Şehit Eşi Seher Sayan ve yakınlarına taziyelerini iletti.


Ziyarette, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında Şehit Musa Sayan ile tüm şehitlerin ruhlarına dualar edildi.




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