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07 Temmuz 2017 10:52

Vali Su’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) Mersin’in ve bölgenin ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Vali Su’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

07 Temmuz 2017 10:52


Mersin’e atanmasının ardından Vali Su’ya ziyaretler sürüyor. Bu çerçevede, ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ve beraberindeki heyet Vali Su’yu ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Su, ÇKA’nın Mersin’in ve bölgenin ekonomik gelişiminde büyük payı bulunan önemli dinamiklerden biri olduğunu belirtti. Su, ÇKA’nın bölgede sahip olunan potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi.


ÇKA Genel Sekreteri Altunsu ise Vali Su’ya yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ajansın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Erdemli Belediye Başkanı Tollu’dan Vali Su’ya ziyaret


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da görevine yeni başlayan Vali Su’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğine önem verdiklerini belirten Vali Su, vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak çalışmaları hep birlikte, ortak akılla yapacaklarını ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Başkan Tollu’ ya teşekkür etti.


Tollu da Vali Su’ya, Mersin’deki yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.




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