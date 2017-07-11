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11 Temmuz 2017 17:32

Vali Su’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor

Son kararname ile Mersin Valiliği görevine atanan Vali Ali İhsan Su’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor.

Vali Su’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor

11 Temmuz 2017 17:32


Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan’ı kabul eden ValiSu, hukukun üstünlüğü ve yargı hizmetlerinin tarafsız bir şekilde vatandaşlara sunulmasındaki katkılarından dolayı Başsavcı Ercan’a teşekkür etti. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ise Vali Su’ya, Mersin’deki yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da Vali Ali İhsan Su’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Vali Su, Mersin Üniversitesi’nin ülkemizin önde gelen yükseköğrenim kurumlarından biri olduğunu belirterek, öğrencilerine verdiği eğitim, ürettiği projeler ve gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin gelişiminde büyük pay sahibi olduğunu söyledi.


MGC’den Vali Su’ya ziyaret


Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Ahmet Ünal ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ali İhsan Su’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette, basın mensuplarının vatandaşların gelişen olaylardan doğru, tarafsız ve zamanında haberdar edilmesi gibi çok önemli bir görevi üstlendiğini vurgulayan Vali Su, basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken gösterdikleri mesleki duyarlılığın Mersin’in tanıtımına büyük katkı sağladığının altını çizdi.


MGC Başkanı Ahmet Ünal ise Vali Su’ya, Mersin’de yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.




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