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06 Temmuz 2017 14:37

Vali Su’ya ziyaretler sürüyor

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin’in daha da gelişmesi ve kalkınması için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Vali Su’ya ziyaretler sürüyor

06 Temmuz 2017 14:37


Son kararname ile Mersin Valiliği görevine atanan Su’ya, hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı kabul eden Su, Mersin’in daha da gelişmesi ve kalkınması için valilik koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Vali Su’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.


Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, beraberinde AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve il yönetimi ile birlikte Vali Su’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, önümüzdeki dönemde hep birlikte Mersin için önemli çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.


MTSO heyetinin ziyareti


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut da beraberinde Meclis Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.


Vali Su, burada yaptığı konuşmada, MTSO’nun, Mersin’in ekonomik gelişimine katkıda bulunan en önemli dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, “Mersin her alanda büyük potansiyele sahip olan müstesna illerimizdendir. Bundan sonraki çalışmalarımızı da Mersin’in sahip olduğu bu potansiyeli kentin tüm dinamikleri ile birlikte değerlendirerek, ortak akılla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.


Başkan Aşut ise Vali Su’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ülke ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olan, ticaret ve sanayi alanında ise bölgesinde önemli bir odak noktası olma yolunda hızla ilerleyen Mersin’in, Vali Su’nun önderliğinde yürütülecek çalışmalarla daha da ilerilere taşınacağına olan inancını dile getirdi.




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