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05 Aralık 2017 16:21

Vatandaşlardan Başkan Tuna’ya hizmet plaketi

Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahalle Muhtarı Şaban Cankatan, mahallerine yapmış olduğu hizmetler ve başarılı çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya plaket verdi.

Vatandaşlardan Başkan Tuna’ya hizmet plaketi

05 Aralık 2017 16:21


Akbelen Mahallesi’nde devam eden finişerle sıcak karışım asfalt çalışmalarını takibi esnasında belediye başkanına plaket takdim eden muhtar Cankatan, Başkan Tuna’nın göreve geldiği 14 yılda mahallerinde büyük bir değişimin yaşandığına dikkat çekti. Cankatan, "Asfalt, kilit parke yol, kaldırım, park ve yeşil alan hizmetlerin yanı sıra mahallemizde bulunan toplu konut alanlarındaki ada içi çevre düzenlemeleri, renkli adalar projesi ile uluslararası medyanın da yoğun ilgisini gören Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarımızın dış cephelerinin dünyaca ünlü ressamların reprodüksiyonlarıyla adeta sanat eserine dönüştürüldüğü ‘bulvar, cadde ve sokaklarda cephe düzenlemesi’ projeleri ile mahallemiz daha yaşanılabilir, yatırımcıların ilgi odağı olan ve emlak değerlerinin hızla arttığı bir yerleşim yerine dönüştü. Mahallemize yapmış olduğu bu güzel hizmetlerinden dolayı Başkanımıza bir teşekkür plaketi takdim etmek istedik. Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz” dedi.


Başkan Tuna da muhtar Cankatan ve mahalle sakinlerine bu anlamlı plaketten dolayı teşekkür ederek, yapılan hizmetlere Toroslar halkının verdiği değerin kendileri için çok önemli olduğunu ve çalışma şevklerini daha da arttırdığını söyledi. Tuna, "İlçemizde mahalle ayrımı yapmaksızın tüm mahallelerimizin eksiklerini tespit ediyor, planlı ve programlı bir şekilde hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Amacımız halkımıza hak ettiği en iyi hizmeti sunmaktır. Bundan sonra da belediyemizin hizmet kalitesini daha da yükseklere taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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