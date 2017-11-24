Vefakar öğrenciden öğretmenlerine duygulandıran kutlama

Kalp kostümü giyen ve kemancı ile birlikte birden öğretmenler odasına giren Şan, öğretmenlerine tek tek kalpli balon dağıttı. Aynı zamanda Şan, 24 Kasım doğumlu olan oğlunun da ilk doğum gününü öğretmenleriyle birlikte pasta keserek kutladı.

Toroslar ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü’nden 10 yıl önce mezun olan evli ve 1 çocuk babası Osman Şan, okul müdüründen izin alıp öğretmenlerine sürpriz yapmak için sabah saatlerinde okula geldi. Şan, kalp kıyafeti giyerek, ellerinde kalp şeklindeki balonlarla birden öğretmenler odasına girdi. Şan’a birde kemancı eşlik etti. Öğretmenlerine tek tek kalpli balonlar dağıtan Şan, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Sevinç ve duygu dolu anların yaşandığı sürpriz kutlamada keman eşliğinde hep birlikte "Öğretmen Marşı" söylendi. Aynı zamanda Şan, 24 Kasım doğumlu olan oğlunun da ilk doğum gününü öğretmenleriyle birlikte pasta keserek kutladı.

Kutlamada duygularını dile getiren Osman Şan, 10 yıl önce bu okuldan mezun olduğunu söyledi. Öğretmenlerinin kendisi üzende çok büyük emeği olduğunu dile getiren Şan, "O yüzden böyle bir Öğretmenler Günü etkinliği düzenlemek istedim. Zaten ben normal kendi işimin dışında organizasyon işleriyle de uğraşıyorum. Öğretmenlerim de benim için çok özel ve değerli olduğu için çok farklı, özel bir organizasyon yaparak onların günlerini kutlamak istedim. Başta kendi öğretmenlerim olmak üzere bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Okul müdürü İbrahim Kazancı ise Osman’ı 10 yıl önce okullarından mezun ettiklerini belirterek, "10 yıl sonra Osman 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bize hiç beklemediğimiz anda güzel bir sürpriz yaparak öğretmenleri olarak bizleri çok gururlandırdı. Biz de Osman’a bu hareketinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında eşiyle, çocuğuyla mutlu, sağlıklı yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Kamuran Alpergin de Osman’ın bu vefa duygusuyla buraya gelmesinin kendilerini çok sevindirdiğini vurgulayarak, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çocuğunun da aynı zamanda bugün doğum günü olmasından dolayı da kendisi ve ailesine nice güzel, mutlu, sağlıklı yıllar dileriz" şeklinde konuştu.