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04 Ocak 2017 13:22

Veliler, Milli Eğitim Müdürü’nün odasını bastı

Veliler, Milli Eğitim Müdürü’nün odasını bastı

04 Ocak 2017 13:22

Mersin’in Tarsus ilçesinde ‘Suriyeliler okula yerleştirilecek’ söylentisi üzerine aileler, Milli Eğitim Müdürünün odasını bastılar.
Hasan Karamehmet İlkokulu bahçesinde toplanan yaklaşık 100 kişilik veli grubu, 150 metre mesafedeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüdüler.
Veliler, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Hasan Karamehmet İlkokulu’nun kullanılmayan binasına bugün saat 5’ten sonra Suriyeli mültecilerin yerleştirileceği şeklinde bilgi aldıklarını dile getirerek, buna izin vermeyeceklerini, konuyu Mili Eğitim Müdürü ile görüşmek istediklerini söylediler.
Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından durdurulan veliler, alkışlar ve sloganlarla Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı’yı dışarıya davet ettiler.
Milli Eğitim Müdürü Kalaycı’nın aşağıya inmemesi üzerine veliler topluca x-ray ve güvenlik görevlilerini geçerek makam odasının bulunduğu birinci kata çıktılar.
Makam odasında Milli Eğitim Müdürüne ‘biz okulumuzda Suriyeli istemiyoruz’ şeklinde tepki gösteren velilere, müdür Kalaycı’nın ‘böyle bir şey yok’ demesine rağmen tartışmaya devam ettiler. Müdürün odada yaptığı açıklamayı yeterli görmeyen veliler Milli Eğitim Müdürünün dışarıda bekleyen diğer velilere de açıklama yapmasını istediler. Bunun üzerine aşağıya inen Milli Eğitim Müdürü Kalaycı, çevik kuvvet ve polisler arasında açıklama yaparak velilerin ikna olmasını sağladı.
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, güvenlik önlemelerini aşarak makam odasına giren velilerin bu şekilde tutum takınarak odasına dalmalarını bir baskın olarak nitelendirip haklarında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Kalaycı, odasında velilerin tepki gösterdiği konunun dedikodudan ibaret olduğunu, kendilerinin okula Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi gibi bir düşünce veya bu konuda herhangi tasarruflarının olmadığını dile getirdi.
Velilerin Milli Eğitim Müdürlüğüne topluca gittiği ihbarını alan emniyet güçlerinin çok sayıda zırhlı araç ve personel ile Milli Eğitim Müdürlüğü önünde önlem aldıkları gözlendi.



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