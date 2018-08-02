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02 Ağustos 2018 10:25

Vergi borcu yapılandırması 27 Ağustos’a uzatıldı

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, vergi borcu yapılandırması için tanınan sürenin 27 Ağustos 2018 tarihine uzatıldığını hatırlatarak, vatandaşların bu haktan yararlanması çağrısında bulundu.

Vergi borcu yapılandırması 27 Ağustos’a uzatıldı

02 Ağustos 2018 10:25


Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılından önceki dönemlere ait borçların yapılandırma kapsamına girdiğinin bilgisini vererek, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi, işgaliye borçları yapılandırma kapsamına alındı ve belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri yine kapsam dahilindedir. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar belediye idari hizmet binamız ile Yunus Emre Kültür Merkezimizdeki Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün Tahakkuk ve Tahsilat Şefliğine başvurarak borçlarını yapılandırabilirler. Mükelleflerimiz, yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını peşin ya da 6, 9,12,18 taksit halinde ödeyebilecekleri gibi taksit ödemelerini de iki ayda bir yapabilirler” dedi.


Başkan Tuna, mükelleflerin yapılandırma başvurularını yaptıktan sonra taksit ödemelerini Toroslar Belediyesi’nin internet adresi olan ’www.toroslar-bld.gov.tr’ e-belediye sistemi üzerinden de kredi kartıyla gerçekleştirebileceklerini sözlerine ekledi.




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