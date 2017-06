Vergi Dairesi Başkanı Güngör’den 30 Haziran uyarısı

Vergi Dairesi Başkanı Güngör, yaptığı yazılı açıklamayla 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında bilgi verdi. Kanunun 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Güngör, söz konusu kanunla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını, borçların da taksitler halinde ödenebileceğini kaydetti.

“Kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriliyor”

Vatandaşların kanundan yararlanabilmeleri için Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın tüm personeli ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır olduklarını ifade eden Güngör, yeni yapılandırma kanununun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğine işaret etti. Güngör, “Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık yüzde 16,80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yüzde 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz. Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor. Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün. Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor. Yapılandırma devam ettiği sürece borcu yoktur belgesi alınabilecek, araçların fenni muayeneleri yaptırılabilecek. 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre ödenebilecek” dedi.

“Sürenin uzaması söz konusu değil”

Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşların, 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni yapılandırma kanunundan yararlanabileceklerini de aktaran Güngör, “Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek” ifadelerini kullandı.

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmalarının şart olduğuna dikkat çeken Güngör, vatandaşları uyararak, şunları kaydetti: “Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzaması söz konusu değil. Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığına internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu sürenin uzaması da söz konusu değil.”

Güngör, ödemeler peşin yapıldığı takdirde, kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 50 oranında indirim yapılacağını bildirdi. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan birinin de ilk iki taksiti süresinde ödenmeleri olduğunu belirten Güngör, şöyle devam etti: “Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir. Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan yeni yapılanma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.”