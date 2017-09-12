Olumsuzluklar, Türkiye ekonomisini durdurmaya yetmedi" dedi.

Memiş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin yayınladığı büyüme rakamlarını değerlendirdi. TÜİK’in Nisan-Haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttığını ifade eden Memiş, "Türkiye yaşanan olumsuzluklara rağmen büyüyor ve güçleniyor. Son birkaç günde gelen ihracat, sanayi üretim endeksi ve bugün açıklanan Türkiye ekonomisinin büyüme istatistikleri, ülkemizin yaşanan olumsuz süreçlere rağmen ara vermeden büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor. İçeriden ve dışarıdan Türkiye’nin önüne çekilmek istenen tüm setlere rağmen dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkeleri arasında olma yolunda hızla ilerliyoruz. Rusya ile yaşanan krizin ardından turizm gelirlerinde beklenen azalma, 15 Temmuz darbe girişimi ve ülkemizin zaman zaman yaşamış olduğu menfur olayların piyasalar üzerindeki bir dizi etkileri Türkiye ekonomisini durdurmaya yetmedi. Ülkemizin kesintisiz olarak büyümesinde siyasi istikrarın en büyük etken olduğunu düşünüyorum. Devletimizin izlediği politika ve ihracata, sanayiye verdiği destek Türkiye ekonomisine güven duyulmasını sağlıyor" diye konuştu.