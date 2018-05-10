VM Medical Park Mersin Hastanesi hasta kabulüne başladı

kuruluş yıldönümünde 31. hastanesini Mersin’de hizmete açtı. Yeni hastane şirketin, Mersin’de ikinci, Akdeniz Bölgesi’ndeki üçüncü hastanesi olarak hasta kabul edecek.

Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), 31’inci hastanesini Mersin’de açtı. Hastane, grubun Akdeniz bölgesindeki üçüncü hastanesi olarak hizmet verecek. VM Medical Park Mersin Hastanesi, grubun 25 yıllık deneyimi ile 35 bin metrekarelik kapalı alanında uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunacak.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, hastanenin hasta bakım anlayışının temelinde grubun diğer hastanelerinde olduğu gibi ‘hastanede yatış süresini azaltmak’ hedefi olduğunu belirtti. Usta, “Akademik, uzman kadrolar ile hastalarımıza verdiğimiz muayene, tanı ve tedavi hizmetleri ileri teknoloji ile gerçekleşecek; hastalara, ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş hizmet verilecek. ‘Medikal koçluk’ olarak da tanımlayabileceğimiz bu bakış açısıyla VM Medical Park Mersin Hastanesi’ni Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak konumlandırdık” diye konuştu.