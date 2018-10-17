VM Medical Park Mersin Hastanesi ile MTSO arasında protokol imzalandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıya VM Medical Park Mersin Hastanesi adına Genel Müdür İlker Yılmaz, Kurumsal Pazarlama Müdür Yardımcısı Serpil Tatar katılım sağlarken MTSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Yönetim Kurulu üyeleri İsa Çani ile Hacı Halil Kürek katıldı. Genel Müdür Yılmaz, yaklaşık 36 bin metrekarelik kapalı alanda uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunduklarını kaydederek, “Başarılı hekim kadromuzla, kaliteli sağlık hizmetini Mersin'e taşımaktan gurur duyuyoruz. 17 bini faal 20 bin civarında üyesi bulunan, ildeki 422 bin kişilik istihdamın önemli bir kısmını sağlayan MTSO kentin önemli bir sivil toplum kuruluşudur. MTSO üyelerine yönelik avantajlı sağlık hizmeti protokolünün imzalanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Kentin önde gelen kurumlarıyla birlikte Mersin için elimizden gelen katkıyı vermeye her zaman hazırız” dedi.

Başkan Kızıltan ise ziyaretten ve imzalanan protokolden dolayı teşekkürlerini ileterek, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olması dileklerini paylaştı.