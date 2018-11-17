VM Medical Park Mersin Hastanesi muhtarlarla buluştu

VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü İlker Yılmaz, diğer illerdeki 30 hastanenin, 25 yıllık deneyimi ve bilgi birikimini bölgeye taşıyarak Mersin'i sağlık turizminin üssü yapmayı planladıklarını söyledi.

Dünya standartlarında sağlık hizmetini Türkiye'nin her bölgesine ulaştıran MLP Care Grubu'nun Türkiye'deki 31., Akdeniz Bölgesi'ndeki 3. hastanesi olan VM Medical Park Mersin Hastanesi yönetimi, muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlara yönelik düzenlenen etkinliğe Hastane Genel Müdürü İlker Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Egin, Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat ve Mersin genelindeki muhtarlar katıldı.

Muhtarlarla bölgenin yapısı ve sağlık çözümleri hakkında fikir paylaşımında bulunan Yılmaz, çağdaş tıp tekniğini güncel tıbbi yaklaşımlarla bütünleştirerek hizmet verdiklerini belirterek, "Hastanemiz, bölgenin sağlık ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmıştır. SGK ve diğer özel sağlık sigortalarıyla anlaşmamız sayesinde tüm Mersinlilere uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda diğer illerdeki 30 hastanenin, 25 yıllık deneyimi ve bilgi birikimini bölgeye taşıyarak Mersin'i sağlık turizminin üssü yapmayı planlıyoruz" dedi.

Yılmaz, toplantıya gösterilen yoğun katılım için memnuniyetini paylaşırken, muhtarlar da Mersin halkını uluslararası nitelikte bir sağlık hizmeti ile buluşturdukları için hastane yönetimine teşekkür etti. Toplantı sonunda VM Medical Park Mersin Hastanesi ile muhtarlar arasında 'Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi' imzalandı.