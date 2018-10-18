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VM Medical Park Mersin Hastanesi yönetiminden, Vali Su'ya ziyaret

VM Medical Park Mersin Hastanesi yönetimi, Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

VM Medical Park Mersin Hastanesi yönetimi, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz ve Medical Park Antalya Hastanesi Genel Müdürü Sebahattin Tanas, sahil Valilik makamında Vali Ali İhsan Su ile bir araya geldi. Ziyarette Vali Su'ya çalışmalar hakkında bilgi veren Hikmet Çavuş, "MLP Care grubu olarak, ülke ekonomisinin önemli ayaklarından biri olan sağlık turizminde önemli rol üstleniyoruz. VM Medical Park Mersin Hastanemiz, her biri alanında profesyonelleşmiş kadroları, çağın gerektirdiği tıbbi tedavi yöntemleriyle uluslararası sağlık turizminde ilgi çeken merkezlerden biri olarak şehrimize değer katacak. Amacımız kentimizin gelişim göstermesi, yaptığımız hizmet ihracatıyla ülkemizin ihracatına, tanıtımına katkı sunmak ve istihdam rakamlarını yukarı çekmektir” dedi.


Vali Su ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çavuş ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi.

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