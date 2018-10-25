VR Mersin Projesi'ne bir ödül daha

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaya kazandırılan sanal tur projesi VR Mersin uygulaması son olarak Silver Lake Tour Film Festival'de (SILAFEST-2018) The Blue Danube Turizm Filmleri Özel Yaklaşım Ödülü'ne layık görüldü.

272 noktada yapılan hava, kara, gece-gündüz çekimleri ile dünyanın her yerinden internet aracılığı ile Mersin'in sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerlere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanı sunan VR Mersin Projesi aldığı The Blue Danube Turizm Filmleri Özel Yaklaşım Ödülü ile bir kez daha başarısını gösterdi. Proje, bugüne kadar "Travelbydrone.com" videosu ödülü, "W3 Awards 2016" yarışmasında aldığı "Mobil Sayfa ve Aplikasyon Seyahat Dalında" gümüş ödül olan dünya ikinciliği, "Online Videolar Seyahat Dalında" gümüş ödül olan dünya ikinciliği, "Turizm Web Siteleri Dalında" gümüş ödül olan dünya ikinciliği, gibi birçok dünya çapında ödül alma başarısı gösterdi.