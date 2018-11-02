VR Mersin yeni konseptiyle hizmet verecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) ortaklığı ile dünyaya kazandırılan sanal tur projesi Tekno Mersin'in (VR Mersin) içeriği genişliyor.

Fotoğraf çekimlerinin kullanıldığı VR Mersin Projesi artık video görüntüleri ile destekleniyor ve kullanıcıların görmek istedikleri lokasyonda interaktif bir gezinti yapabilmesini sağlıyor. Daha önce havada ve karada gece-gündüz çekimleri yapılarak 272 noktanın görüntüsünün sunulduğu Tekno Mersin projesine 21 noktanın daha fotoğraf ve video görüntüsü eklenerek, görülebilecek nokta sayısı 293'e yükseltilecek.

"Tarihi, doğal ve kültürel noktaların hava çekimi başladı"

Mersin Arkeoloji Müzesi, Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Tarsus Gözlükule Höyüğü gibi tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'e kazandırılan Miyav Park, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi, Buz Pisti, Emirler Kent Ormanı gibi noktalarla birlikte toplam 21 lokasyonun projeye eklenmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu doğrultuda sisteme yeni eklemeler yapılabilmesi için Mersin genelinde bulunan tarihi, doğal ve kültürel noktalarda "karadan fotoğraf ve video çekimi" ile “drone hava çekimi” başladı. Çekimler yaklaşık iki ay içerisinde tamamlanarak, Tekno Mersin içeriğine eklenecek. Aynı zamanda çekimi yapılan yerlerin sistemde geçmiş ve mevcut görünüme sahip olma özelliği ile mekanların önceki ve sonraki hallerinin kıyaslaması yapılabilecek.

Proje ile kullanıcılar dünyanın her yerinden internet aracılığı ile Mersin'in sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerlere hızlı ve güvenilir bir şekilde dört farklı dil seçeneği ile web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesabı üzerinden ulaşabilecek.