World Food Moscow Fuarı'nda AKİB'e ödül

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen World Food Moscow 2018-Uluslararası Gıda Fuarı'nda Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) fuar idaresince 'en sadık partner' ödülüne layık görüldü.

World Food Moscow 2018-Uluslararası Gıda Fuarı'na Türkiye'nin milli katılım organizasyonu, AKİB tarafından gerçekleştirildi. Sektörde son derece önemli bir pazar olan Rusya'ya ihracatını artırabilmek için Türkiye'yi, AKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin ve yönetim kurulu üyeleri temsil etti. Toplam 25 bin metre kare kapalı alanda gerçekleştirilen fuara 64 ülkeden bin 500 firma katılırken, fuarda her türlü gıda ve içecek sergilendi. World Food Moscow 2018'e AKİB organizasyonu ile 14 firma yaş meyve sebze sektöründe fuara katılım gerçekleştirdi. AKİB olarak 2018 yılının son döneminde Hong Kong, Rusya, Dubai, İspanya ve Çin'de düzenlenecek 5 uluslararası gıda fuarına katılma kararı aldıklarını belirten Sin, Hong Kong Asia Fruit Logistica 2018 Fuarı'nın ardından Rusya pazarının en büyük taze meyve sebze fuarı World Food Moscow ile tanıtım atağının başladığını kaydetti.

"Tanıtım çalışmalarının meyvelerini ilerleyen süreçte alacağız"

Tanıtım çalışmalarının meyvelerini ilerleyen süreçte alacaklarını kaydeden Sin, "World Food Moscow Fuarı, dünyanın birçok yerinden yaş meyve ve sebze sektörünü temsilen gelen katılımcı ve ziyaretçileriyle iş ilişkileri kurma olanaklarının sağlandığı ve sektörle ilgili son eğilimlerin yerinde takip edilebildiği çok önemli bir organizasyon. Türkiye pavilyonuna çok yoğun bir ilginin olduğu fuarda, ihracatçılarımız yeni iş bağlantıları gerçekleştirmek, yeni tedarikçiler bulmak, yeni ürünleri görmek ve piyasaya ilişkin bilgi toplamak amacıyla alıcı firmalarla birebir iletişimde bulunma imkanı bulmuştur" dedi.

"Yaş meyve ihracatında AKİB lider konumda"

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında AKİB'in lider konumda olduğunun kaydeden Sin, "Ticaret Bakanlığı'nın hedef ülkeler listesinde yer alan Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatımız etkin tanıtım faaliyetlerimiz ve milli katılım organizasyonlarımız sayesinde 2017 yılında yaklaşık 638,4 milyon dolara ulaştı. Lider ihracat pazarımız konumundaki Rusya ile aramızdaki kültürel, sosyal ve ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin ticaretle de taçlandırılması için yıllardır yoğun bir gayret sarf etmekteyiz" ifadelerini kullandı.